Эксперт проверил, легко ли отказаться от массового рекламного обзвона

На днях мою дочь одолели звонками сотрудники разных банков. Все они хотели, чтобы она стала клиентом именно их финансовой организации. Что удивительно, это острое желание появилось у них после того, как дочь оформила карту в одном из банков по собственному выбору. До этого момента ей никто не звонил — в поле интересов банкиров она не попадала. Но вот стоило ей обратиться в банк — шквал звонков.

Источник: Российская газета

Совпадение? Вряд ли. «Банки обмениваются информацией», — предположили мы с дочерью. Хотя с какой стати им это делать? Ведь в их интересах беречь собственных клиентов, а не сдавать их конкурентам. Разгадать загадку помог юрист Антон Канунников — эксперт фонда «За права заемщиков». Выяснилось, что банк данные моей дочери никому не передавал. Речь совсем о другом.

— Сотовые операторы продвигают услуги таргетированной рекламы — зарабатывают, торгуя информацией о своих абонентах. Операторы знают об абонентах всё: кому они звонят, кто им звонит, на какие сайты они заходят, чем интересуются, геолокацию и многое другое, — рассказал Антон Канунников. — Персональные данные или номера телефонов абонентов сотовые операторы не передают, но продают организациям возможность установления контакта с ними: через смс, ммс, звонок, рекламу на своих сайтах или в мобильном приложении. Больше всего абоненты страдают от рекламных звонков. Потому что у каждого абонента в типовом договоре связи есть пункт, в котором он по умолчанию дал согласие на получение рекламы от оператора и третьих лиц, а также на использование сведений о себе в целях продвижения ему товаров, работ, услуг путем осуществления прямых контактов через смс или звонок. Иными словами, большая часть рекламных звонков на наши с вами телефоны — это дело рук самих операторов. И это законно.

Оказалось, что Антон Канунников как глава юридической фирмы не раз сталкивался с тем, что его клиенты, едва позвонив в его компанию или посетив ее сайт, попадают под обзвон других юридических организаций. «Люди, конечно же, недовольны и предъявляют претензии — мол, вы распространили наши персональные данные, — рассказал эксперт. — Но зачем мне, как говорится, стрелять себе в ногу и отдавать клиента конкурентам? Все это делается без моего ведома».

Но есть и хорошая новость. Уже месяц, с первого сентября 2025 года, абоненты имеют право отказаться от массового автоматического обзвона. Государство предусмотрело эту меру, защищая людей от кибермошенничества — закон «О создании государственной информационной системы противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий…» подписан первого апреля нынешнего года и начинает действовать поэтапно. На первых этапах, конечно, не без сложностей. Тем более что сотовые операторы, как отмечает Антон Канунников, не хотят терять свой хлеб — то есть заработок на таргетированной рекламе.

Как на практике отказаться от массового автоматического обзвона? Судя по результатам нашего с экспертом маленького исследования, проще всего это сделать абонентам «МегаФона» — так, у Антона Канунникова это получилось без затруднений. Услуга «Отказ от массовых и автоматических вызовов» есть в личном кабинете, найти ее несложно и она работает. Правда, как отмечает эксперт, не обошлось без манипулирования: оператор, отключая услугу, обратил внимание абонента на то, что теперь ему перестанут поступать «важные звонки» от банков, такси и курьерских служб. «Но отказ касается только массовых рекламных звонков. Когда звонят по делу и лично, то любой курьер или таксист до вас дозвонится», — убежден юрист.

В пресс-службе «МегаФона» на запрос «РГ» ответили следующее: «Абоненты с 1 сентября могут отказаться от массовых вызовов в Личном кабинете или в салоне “МегаФона”. Блокировку звонков подключаем на следующий день после получения от абонента отказа, как и предусмотрено в законе. Закон не разделяет массовые звонки на типы, поэтому при получении заявки мы обязаны заблокировать все звонки, которые идентифицируются как массовые обзвоны. Исключение составляют вызовы от государственных органов и органов местного самоуправления, а также подведомственных им организаций».

Абонентам МТС отказ от массовых вызовов дался сложнее. «В мобильном приложении вы такой услуги не найдете, команда *649# не работает, на сайте в Личном кабинете услуга загружается 3−5 минут и выкидывает на страницу платной услуги “Защита+”. Только после обращения в чат поддержки моей супруге якобы подключили данную услугу. Но прошло около часа, и ей вновь поступил рекламный звонок с предложением. На вопрос в чат поддержки, почему это произошло, ей ответили, что это не спам, а ценный звонок, на который она дала согласие! Но что же это, если не спам, когда звонит робот с предложениями что-то купить?» — поделился семейным опытом Антон Канунников. Другому абоненту МТС, Марии Цымбаленко, услугу так и не удалось подключить даже после обращения в чат поддержки: ей предлагали платную защиту от спама, платный «черный список», но только не то, что она просила. А затем сообщили, что ее вопрос «непростой» и с ней свяжутся в течение ближайших дней…

При этом в официальном комментарии МТС нам сообщили, что отказаться от массовых звонков можно, подключив бесплатную услугу в приложении «Мой МТС», Личном кабинете абонента, набрав специальную команду, а также в салоне сотовой связи. А в неофициальной беседе сотрудники компании рассказали, что им самим в порядке эксперимента удалось легко подключить эту услугу в приложении, но иногда надежнее обратиться в салон: чтобы умелый сотрудник взял, как говорится, в свои руки и решение вопроса, и ваш смартфон.

Что касается «Билайна», то пресс-служба этой компании отказалась опубликовать инструкцию, как ее абонент может отказаться от массовых и автоматических вызовов. В компании сослались на то, что описанные Антоном Канунниковым трудности ее не касаются, ведь он и его супруга не абоненты «Билайна». Хотя вот я, например, вполне абонент. Несколько раз прошерстив личный кабинет, я такой бесплатной услуги не нашла. И, соответственно, не подключила. На разговор с роботом в чате поддержки нет сил, так что намерена проверенным способом, по старинке, требовать положенного в салоне сотовой связи. А то ведь звонят, звонят… Застройщики, например, повадились мне о новостройках рассказывать, мужу то и дело кредиты предлагают. Одно смущение и расстройство.

— Закон есть, исполнения нет, и сотовые операторы продолжают торговать нашими данными, — резюмирует Антон Канунников. Тем, кто столкнулся с проблемами при отказе от массовых вызовов, он советует обращаться с жалобами в Роскомнадзор и УФАС.