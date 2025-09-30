Эксперт проверил, легко ли отказаться от массового рекламного обзвона

Совпадение? Вряд ли. «Банки обмениваются информацией», — предположили мы с дочерью. Хотя с какой стати им это делать? Ведь в их интересах беречь собственных клиентов, а не сдавать их конкурентам. Разгадать загадку помог юрист Антон Канунников — эксперт фонда «За права заемщиков». Выяснилось, что банк данные моей дочери никому не передавал. Речь совсем о другом.
— Сотовые операторы продвигают услуги таргетированной рекламы — зарабатывают, торгуя информацией о своих абонентах. Операторы знают об абонентах всё: кому они звонят, кто им звонит, на какие сайты они заходят, чем интересуются, геолокацию и многое другое, — рассказал Антон Канунников. — Персональные данные или номера телефонов абонентов сотовые операторы не передают, но продают организациям возможность установления контакта с ними: через смс, ммс, звонок, рекламу на своих сайтах или в мобильном приложении. Больше всего абоненты страдают от рекламных звонков. Потому что у каждого абонента в типовом договоре связи есть пункт, в котором он по умолчанию дал согласие на получение рекламы от оператора и третьих лиц, а также на использование сведений о себе в целях продвижения ему товаров, работ, услуг путем осуществления прямых контактов через смс или звонок. Иными словами, большая часть рекламных звонков на наши с вами телефоны — это дело рук самих операторов. И это законно.
Оказалось, что Антон Канунников как глава юридической фирмы не раз сталкивался с тем, что его клиенты, едва позвонив в его компанию или посетив ее сайт, попадают под обзвон других юридических организаций. «Люди, конечно же, недовольны и предъявляют претензии — мол, вы распространили наши персональные данные, — рассказал эксперт. — Но зачем мне, как говорится, стрелять себе в ногу и отдавать клиента конкурентам? Все это делается без моего ведома».
Но есть и хорошая новость. Уже месяц, с первого сентября 2025 года, абоненты имеют право отказаться от массового автоматического обзвона. Государство предусмотрело эту меру, защищая людей от кибермошенничества — закон «О создании государственной информационной системы противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий…» подписан первого апреля нынешнего года и начинает действовать поэтапно. На первых этапах, конечно, не без сложностей. Тем более что сотовые операторы, как отмечает Антон Канунников, не хотят терять свой хлеб — то есть заработок на таргетированной рекламе.
Как на практике отказаться от массового автоматического обзвона? Судя по результатам нашего с экспертом маленького исследования, проще всего это сделать абонентам «МегаФона» — так, у Антона Канунникова это получилось без затруднений. Услуга «Отказ от массовых и автоматических вызовов» есть в личном кабинете, найти ее несложно и она работает. Правда, как отмечает эксперт, не обошлось без манипулирования: оператор, отключая услугу, обратил внимание абонента на то, что теперь ему перестанут поступать «важные звонки» от банков, такси и курьерских служб. «Но отказ касается только массовых рекламных звонков. Когда звонят по делу и лично, то любой курьер или таксист до вас дозвонится», — убежден юрист.
В пресс-службе «МегаФона» на запрос «РГ» ответили следующее: «Абоненты с 1 сентября могут отказаться от массовых вызовов в Личном кабинете или в салоне “МегаФона”. Блокировку звонков подключаем на следующий день после получения от абонента отказа, как и предусмотрено в законе. Закон не разделяет массовые звонки на типы, поэтому при получении заявки мы обязаны заблокировать все звонки, которые идентифицируются как массовые обзвоны. Исключение составляют вызовы от государственных органов и органов местного самоуправления, а также подведомственных им организаций».
Абонентам МТС отказ от массовых вызовов дался сложнее. «В мобильном приложении вы такой услуги не найдете, команда *649# не работает, на сайте в Личном кабинете услуга загружается 3−5 минут и выкидывает на страницу платной услуги “Защита+”. Только после обращения в чат поддержки моей супруге якобы подключили данную услугу. Но прошло около часа, и ей вновь поступил рекламный звонок с предложением. На вопрос в чат поддержки, почему это произошло, ей ответили, что это не спам, а ценный звонок, на который она дала согласие! Но что же это, если не спам, когда звонит робот с предложениями что-то купить?» — поделился семейным опытом Антон Канунников. Другому абоненту МТС, Марии Цымбаленко, услугу так и не удалось подключить даже после обращения в чат поддержки: ей предлагали платную защиту от спама, платный «черный список», но только не то, что она просила. А затем сообщили, что ее вопрос «непростой» и с ней свяжутся в течение ближайших дней…
При этом в официальном комментарии МТС нам сообщили, что отказаться от массовых звонков можно, подключив бесплатную услугу в приложении «Мой МТС», Личном кабинете абонента, набрав специальную команду, а также в салоне сотовой связи. А в неофициальной беседе сотрудники компании рассказали, что им самим в порядке эксперимента удалось легко подключить эту услугу в приложении, но иногда надежнее обратиться в салон: чтобы умелый сотрудник взял, как говорится, в свои руки и решение вопроса, и ваш смартфон.
Что касается «Билайна», то пресс-служба этой компании отказалась опубликовать инструкцию, как ее абонент может отказаться от массовых и автоматических вызовов. В компании сослались на то, что описанные Антоном Канунниковым трудности ее не касаются, ведь он и его супруга не абоненты «Билайна». Хотя вот я, например, вполне абонент. Несколько раз прошерстив личный кабинет, я такой бесплатной услуги не нашла. И, соответственно, не подключила. На разговор с роботом в чате поддержки нет сил, так что намерена проверенным способом, по старинке, требовать положенного в салоне сотовой связи. А то ведь звонят, звонят… Застройщики, например, повадились мне о новостройках рассказывать, мужу то и дело кредиты предлагают. Одно смущение и расстройство.
— Закон есть, исполнения нет, и сотовые операторы продолжают торговать нашими данными, — резюмирует Антон Канунников. Тем, кто столкнулся с проблемами при отказе от массовых вызовов, он советует обращаться с жалобами в Роскомнадзор и УФАС.