Эксперт проверил, легко ли отказаться от массового рекламного обзвона

Абонентам МТС отказ от массовых вызовов дался сложнее. «В мобильном приложении вы такой услуги не найдете, команда *649# не работает, на сайте в Личном кабинете услуга загружается 3−5 минут и выкидывает на страницу платной услуги “Защита+”. Только после обращения в чат поддержки моей супруге якобы подключили данную услугу. Но прошло около часа, и ей вновь поступил рекламный звонок с предложением. На вопрос в чат поддержки, почему это произошло, ей ответили, что это не спам, а ценный звонок, на который она дала согласие! Но что же это, если не спам, когда звонит робот с предложениями что-то купить?» — поделился семейным опытом Антон Канунников. Другому абоненту МТС, Марии Цымбаленко, услугу так и не удалось подключить даже после обращения в чат поддержки: ей предлагали платную защиту от спама, платный «черный список», но только не то, что она просила. А затем сообщили, что ее вопрос «непростой» и с ней свяжутся в течение ближайших дней…