Умершая боксер Синецкая тренировала детей в родном селе под Ставрополем

Умершая трехкратная чемпионка мира по боксу Ирина Синецкая в последние годы жила в родном селе в Ставропольском крае, где помогала тренировать детей, рассказал aif.ru ее тренер Виктор Веселов.
Как сообщалось, заслуженного мастера спорта РФ Синецкой не стало 28 сентября в возрасте 46 лет. Спортсменка умерла из-за оторвавшегося тромба.
«Ирина уехала из Ставрополя и в последние годы жила у себя в селе. Она родилась в селе Кочубеевское. Там она помогала тренировать детишек… Ирина болела, у нее был сахарный диабет, и вес лишний понабрала. Из семьи у нее была только мама», — рассказал Веселов.
Как уточнил глава Кочубеевского округа Олег Борзов, Синецкая тренировала молодое поколение спортсменов, работая в спортшколе № 2. Её воспитанники становились обладателями множества наград различного ранга.
Директор спортивного учреждения Эдуард Харитонов рассказал, что спортсменка занималась с двумя группами детей 9−10 лет, а на соревнованиях искренне переживала за них.
Ранее российский боксер Константин Цзю отреагировал на смерть Синецкой.
Напомним, спортсменка Юлия Бусыгина, которая в юношеские годы знала Синецкую, отметила, что умершая всегда тренировалась как машина и была для всех примером.
Как сообщалось, врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин объяснил образование тромба у Синецкой.