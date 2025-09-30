В России начинается осенний призыв: что важно знать об изменениях

Со среды, 1 октября, в России начинается осенний призыв на срочную службу. В этом году, как и ранее, кампания завершится 31 декабря. Среди основных изменений — возраст срочников. Так, осенний призыв коснется мужчин от 18 до 30 лет. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
Всего на службу призовут 135 тысяч срочников. Об этом также свидетельствует текст документа. Все положения, касающиеся призыва на срочную службу, можно найти в Федеральном законе «О воинской обязанности и военной службе».
«Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2025 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ “О воинской обязанности и военной службе” призыву на военную службу, в количестве 135 000 человек», — утверждается в документе.
Новобранцам следует знать основные правила пребывания в армии. В основном, заступающие на службу не во всех тонкостях понимают, как и что будет происходить. На самые важные вопросы ответил «Комсомольской правде» военный обозреватель, полковник Виктор Баранц.
Касаемо еды, эксперт порекомендовал не брать с собой скоропортящиеся продукты. Лучше брать железные, не стеклянные банки. Кроме того, следует запастись 2−3 бутылками воды. Обувку лучше брать проще, надеть теплую куртку, спортивную шапку и носки. В армии выдадут зимнюю одежду. Полковник также напомнил о необходимых документах. Так, необходимо иметь при себе паспорт, удостоверения: об окончании курсов ДОСААФ или оператора беспилотников, о присвоении спортивного разряда. Желательно, помимо прочего, взять десяток конвертов с марками, бумагу и шариковую ручку.
В России тем временем одобрили решение о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток. Владимир Путин подписал соответствующий закон. Он свидетельствует о выходе из Европейской конвенции по бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию. Договор приняли в 1987 году.
