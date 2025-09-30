В России начинается осенний призыв: что важно знать об изменениях

Касаемо еды, эксперт порекомендовал не брать с собой скоропортящиеся продукты. Лучше брать железные, не стеклянные банки. Кроме того, следует запастись 2−3 бутылками воды. Обувку лучше брать проще, надеть теплую куртку, спортивную шапку и носки. В армии выдадут зимнюю одежду. Полковник также напомнил о необходимых документах. Так, необходимо иметь при себе паспорт, удостоверения: об окончании курсов ДОСААФ или оператора беспилотников, о присвоении спортивного разряда. Желательно, помимо прочего, взять десяток конвертов с марками, бумагу и шариковую ручку.