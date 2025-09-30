Омские врачи провели выездной прием в отдаленном районе — Усть-Ишиме

За время работы медики оказали помощь 150 жителям отдаленного района. После консультаций около трети пациентов получили направления на дополнительное обследование. Кроме того, нескольким больным определили показания для госпитализации в районную и областную больницы. Приемы организовали в рамках проекта «Команда Президента».