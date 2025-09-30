Омские врачи провели выездной прием в отдаленном районе — Усть-Ишиме

Медицинские специалисты Омской областной клинической больницы организовали выездной прием в Усть-Ишимском районе. Пульмонолог, кардиолог, невролог, гинеколог и функциональный диагност работала на базе местной центральной райбольницы. Об этом сообщил 29 сентября минздрав региона.
За время работы медики оказали помощь 150 жителям отдаленного района. После консультаций около трети пациентов получили направления на дополнительное обследование. Кроме того, нескольким больным определили показания для госпитализации в районную и областную больницы. Приемы организовали в рамках проекта «Команда Президента».
Выездная практика специалистов стала важным инструментом улучшения доступности медицины для жителей удаленных районов Омской области.
