Politico: ХАМАС ответит на план Трампа по Газе через несколько дней

Движение ХАМАС ответит на план президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, касающийся урегулирования конфликта в секторе Газа, только через несколько дней, пишет Politico.
Издание ссылается на информацию, полученную от неназванного дипломата.
«Ответ ХАМАС на план Трампа может не приходить в течение нескольких дней», — говорится в сообщении.
Напомним, инициатива Трампа была опубликована накануне, она предполагает «немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов».
Кроме того, движению ХАМАС следует оказаться от участия в управлении сектором Газа и напрямую, и косвенно.
Ранее в ХАМАС заявили, что не видели план Трампа по сектору Газа.