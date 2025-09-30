SpaceX запланировала новый полёт прототипа корабля Starship на 13 октября

Новый испытательный запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship планируется осуществить 13 октября, сообщила американская компания SpaceX.
«Одиннадцатый испытательный полет корабля Starship готовится к запуску в понедельник, 13 октября», — уточнила организация на своём сайте.
Во время полёта компания проверит тепловой щит аппарата и отработает манёвры, имитирующие завершение посадки разгонного блока. Главным отличием от предыдущих запусков станет удаление части плиток для исследования уязвимых зон теплозащитного экрана.
Кроме того, особенностью испытаний будет новый динамический манёвр крена и тестирование алгоритмов наведения перед посадкой. Также для коррекции траектории полёта ускорителя Super Heavy вместо трёх двигателей будет использоваться пять.
Напомним, 24 августа SpaceX отменила запуск ракеты-носителя с прототипом корабля Starship, который должен был выполнить десятый испытательный полет. Причиной стали выявленные технические неполадки. Запуск провели через три дня.