Врач Чернышова назвала три способа быстро вылечить горло

Есть три способа быстро вылечить больное горло, один из них — придерживаться диеты, сообщила в беседе с aif.ru врач-терапевт Надежда Чернышова.
«Вылечить горло поможет соблюдение диеты, примерно как при гастрите. Еда должна быть теплой, мягкой консистенции, без резких специй и уксуса. Ничего не должно раздражать слизистую. Второй способ — выполнение упражнения “львиная гримаса”. Она усилит кровоснабжение и облегчит течение простудного заболевания», — отметила специалист.
Третий способ быстро вылечить горло — побольше молчать.
«Нужно соблюдать голосовой режим, то есть побольше молчать. Чем больше молчим и меньше напрягаем связки, тем быстрее пройдет простуда», — уточнила Чернышова.
