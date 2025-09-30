Ричмонд
Врач Чернышова назвала три способа быстро вылечить горло

Специалист отметила, что мороженое может облегчить боль в горле, но не вылечит его. Также с осторожностью следует употреблять мед, а горячие напитки — заменить теплыми.

Источник: Аргументы и факты

Есть три способа быстро вылечить больное горло, один из них — придерживаться диеты, сообщила в беседе с aif.ru врач-терапевт Надежда Чернышова.

«Вылечить горло поможет соблюдение диеты, примерно как при гастрите. Еда должна быть теплой, мягкой консистенции, без резких специй и уксуса. Ничего не должно раздражать слизистую. Второй способ — выполнение упражнения “львиная гримаса”. Она усилит кровоснабжение и облегчит течение простудного заболевания», — отметила специалист.

Третий способ быстро вылечить горло — побольше молчать.

«Нужно соблюдать голосовой режим, то есть побольше молчать. Чем больше молчим и меньше напрягаем связки, тем быстрее пройдет простуда», — уточнила Чернышова.

Ранее врач Чернышова сказала, чем полезно мороженое при больном горле.