В Оcинском районе простились с бойцом СВО Евгением Солоничем

В последний путь в Осинском районе проводили бойца СВО Евгения Солонича. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации района, Евгений родился в многодетной семье. Окончив Русско-Янгутскую среднюю школу, он поступил в Боханский педагогический колледж. После завершения обучения прошел срочную службу в армии.
В личной жизни Евгения ждало счастье — он встретил свою будущую супругу, создал семью и воспитывал двоих сыновей.
— 1 июня 2023 г. он заключил контракт с министерством обороны РФ. Служил в 15-ой Александрийской штурмовой бригаде «Черные гусары». Евгений был настоящим бойцом, смелым, надежным и самоотверженным. Сослуживцы отмечали, что он всегда стремился защитить товарищей по оружию, поставленные задания выполнял на «отлично», — поделились в администрации.
6 мая 2025 года при выполнении боевого задания у населенного пункта Волкова в Донецкой Народной Республике защитник Отечества погиб. Ему было 26 лет. Героя похоронили 26 сентября 2025 года в родной деревне Грязнушка.