В Оcинском районе простились с бойцом СВО Евгением Солоничем

— 1 июня 2023 г. он заключил контракт с министерством обороны РФ. Служил в 15-ой Александрийской штурмовой бригаде «Черные гусары». Евгений был настоящим бойцом, смелым, надежным и самоотверженным. Сослуживцы отмечали, что он всегда стремился защитить товарищей по оружию, поставленные задания выполнял на «отлично», — поделились в администрации.