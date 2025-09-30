Гороскоп для всех знаков зодиака на 30 сентября

У Близнецов старые планы получат новую жизнь. Работа будет требовать гибкости, и чем быстрее удастся подстроиться под обстоятельства, тем больше выгоды можно будет получить. В финансовой сфере полезно проявить осторожность — не все предложения будут честными. Отношения с близкими укрепятся, если проявить внимание к деталям, которые важны именно для них.