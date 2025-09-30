Суд признал изнасилование несчастным случаем на производстве

В Китае был зафиксирован беспрецедентный судебный прецедент, когда случай сексуального насилия со стороны руководителя был признан несчастным случаем на производстве. Как сообщает South China Morning Post, 41-летняя Цуй Лили стала жертвой изнасилования во время служебной поездки в Ханчжоу в сентябре 2023 года. По словам женщины, её начальник воспользовался её алкогольным опьянением и совершил с ней сексуальные действия без согласия.