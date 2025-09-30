Суд признал изнасилование несчастным случаем на производстве

В Китае был зафиксирован беспрецедентный судебный прецедент, когда случай сексуального насилия со стороны руководителя был признан несчастным случаем на производстве. Как сообщает South China Morning Post, 41-летняя Цуй Лили стала жертвой изнасилования во время служебной поездки в Ханчжоу в сентябре 2023 года. По словам женщины, её начальник воспользовался её алкогольным опьянением и совершил с ней сексуальные действия без согласия.
После инцидента Цуй Лили обратилась в полицию и уведомила о произошедшем высшее руководство компании. Насильник был осужден и приговорен к четырем годам лишения свободы. Однако саму пострадавшую впоследствии уволили за прогулы, вызванные развившимся у нее посттравматического стрессового расстройства.
Женщина подала иск в суд с требованием компенсации от компании-работодателя. Судья первой инстанции признал, что инцидент можно квалифицировать как производственную травму, и постановил взыскать в пользу Цуй Лили 1,13 миллиона юаней (примерно 13,2 миллиона рублей). Однако фактически она получила лишь 20 тысяч юаней (около 232 тысяч рублей).
В результате Цуй Лили повторно обратилась в суд, где смогла доказать правомерность своих требований. Суд обязал компанию-работодателя выплатить ей компенсацию в размере двух миллионов юаней (около 24 миллионов рублей), поскольку местные органы социального страхования официально признали её посттравматическое стрессовое расстройство результатом несчастного случая на производстве.
