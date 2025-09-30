Умер известный красноярский писатель Александр Бушков

Российский писатель и публицист Александр Бушков скончался в Москве 29 сентября. Ему было 69 лет.
Как рассказала его знакомая Елена Кулешова, Бушков с середины сентября находился в больнице, где проходил лечение от пневмонии.
Друг писателя Дмитрий Иванов опубликовал скрин переписки с бывшей женой Бушкова, которая сообщила, что причиной смерти стала остановка сердца. Медики пытались его реанимировать, но не смогли.
Напомним, Александр Бушков родился в Минусинске в 1956 году, с 1980-х жил в Красноярске. Писательскую карьеру он начинал, как фантаст, но большую популярность получил своими детективами и остросюжетной литературой. Известность к нему пришла благодаря циклу романов «Сварог» и роману «Охота на пиранью», который лег в основу одноименного фильма. В 90-е годы Александр Бушков работал советником по культуре при тогдашнем губернаторе Красноярского края Александре Лебеде.