Против трэш-блогера Финесс могут завести уголовное дело за развращение подростка

Накануне Юлия Финесс была задержана сотрудниками правоохранительных органов в Москве. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила о том, что 21-летняя треш-блогер размещает в сети интернет материалы интимного характера с участием 14-летнего мальчика, а также занимается рекламой наркотических веществ. В связи с этим председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку указанных фактов.