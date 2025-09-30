Ричмонд
Против трэш-блогера Финесс могут завести уголовное дело за развращение подростка

В отношении блогера Юлии Финесс может быть возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях, совершённых в отношении 14-летнего подростка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах.

Источник: Life.ru

«В отношении треш-блогера Финесс может быть возбуждено уголовное дело. Ведётся проверка по статье о развратных действиях в отношении несовершеннолетнего», — заявил собеседник СМИ.

В соответствии с Уголовным кодексом РФ, в случае признания вины Финесс может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

Накануне Юлия Финесс была задержана сотрудниками правоохранительных органов в Москве. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила о том, что 21-летняя треш-блогер размещает в сети интернет материалы интимного характера с участием 14-летнего мальчика, а также занимается рекламой наркотических веществ. В связи с этим председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку указанных фактов.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

