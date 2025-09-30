Малообеспеченным семьям готовят новый налоговый вычет

«Каждый из работающих родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте до 18 лет и детей в возрасте до 23 лет, получающих образование по очной форме обучения, подавший заявление, сможет вернуть за год по 7% НДФЛ. При этом налоговый “кэшбек” не предусмотрен для малообеспеченных семей, имеющих одного ребенка», — отмечается в пояснительной записке к документу. Цитата по «Известия».