Врачи из Иркутской области удостоены госнаград

26 сентября 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников Сибири. Высокие награды присуждены врачам из Иркутской области за значительные заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд.
Главный врач Иркутской областной детской клинической больницы Юрий Козлов отмечен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата полпреда президента в СФО.
— Ханхалаевой Екатерине Алексеевне — врачу областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Аларская районная больница» за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоено почётное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе.
Почётное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено нескольким специалистам Иркутской области, включая заведующего отделением Братской детской городской больницы Михаила Ермаченко, заместителя главного врача Иркутского государственного медицинского университета Наталью Алексееву. Все удостоенные медицинские работники проявили себя как высококвалифицированные специалисты и внесли существенный вклад в развитие здравоохранения региона.