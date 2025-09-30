Ричмонд
Участника СВО из Приморья Сергея Крайнова наградили орденом Мужества

Церемония прошла с участием боевых товарищей военного.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Во Владивостоке состоялась торжественная церемония награждения участника специальной военной операции Сергея Крайнова. Курсанту региональной программы подготовки управленцев «Герои Приморья» был вручен орден Мужества. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

Церемония прошла с участием боевых товарищей Сергея. Капитан второго ранга Игорь Вознюк зачитал Указ Президента России о награждении, отметив мужество и героизм, проявленные мужчиной в зоне проведения специальной военной операции.

Сам Сергей поделился, что для него эта награда имеет особое значение.

«В первую очередь, это волнительно. Со мной в зале находятся мои боевые товарищи, которые участвовали со мной в зоне СВО с 2022 года. И награда не важна для нас — она важна для наших поколений, для наших детей», — считает участник СВО, курсант кадровой программы и отец двух сыновей Сергей Крайнов.

Сергей также рассказал о своем участии в образовательной программе «Герои Приморья», которая стартовала в сентябре. По его словам, первый учебный модуль уже позволил участникам познакомиться друг с другом и начать выстраивать профессиональные связи. Он особо отметил высокий уровень преподавателей — кандидатов и докторов наук, которые умеют заинтересовать аудиторию.

Программа подготовки управленцев из числа участников СВО продлится до августа 2026 года и включает изучение государственного управления, экономики, регионального управления и современных технологий управления. Лучшие выпускники программы пополнят команду правительства Приморского края.