Участника СВО из Приморья Сергея Крайнова наградили орденом Мужества

Во Владивостоке состоялась торжественная церемония награждения участника специальной военной операции Сергея Крайнова. Курсанту региональной программы подготовки управленцев «Герои Приморья» был вручен орден Мужества. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Церемония прошла с участием боевых товарищей Сергея. Капитан второго ранга Игорь Вознюк зачитал Указ Президента России о награждении, отметив мужество и героизм, проявленные мужчиной в зоне проведения специальной военной операции.
Сам Сергей поделился, что для него эта награда имеет особое значение.
«В первую очередь, это волнительно. Со мной в зале находятся мои боевые товарищи, которые участвовали со мной в зоне СВО с 2022 года. И награда не важна для нас — она важна для наших поколений, для наших детей», — считает участник СВО, курсант кадровой программы и отец двух сыновей Сергей Крайнов.
Сергей также рассказал о своем участии в образовательной программе «Герои Приморья», которая стартовала в сентябре. По его словам, первый учебный модуль уже позволил участникам познакомиться друг с другом и начать выстраивать профессиональные связи. Он особо отметил высокий уровень преподавателей — кандидатов и докторов наук, которые умеют заинтересовать аудиторию.
Программа подготовки управленцев из числа участников СВО продлится до августа 2026 года и включает изучение государственного управления, экономики, регионального управления и современных технологий управления. Лучшие выпускники программы пополнят команду правительства Приморского края.