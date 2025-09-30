В Большой Мурте прошла акция по профилактике ВИЧ-инфекции

До и после теста специалисты краевого центра СПИД проводили индивидуальные консультации, подробно отвечая на вопросы о ВИЧ, путях его передачи и мерах профилактики.
Также в рамках информационной кампании в Комплексном социальном центре, во Дворце культуры, в библиотеках районной библиотечной системы, в Молодежном центре, в школах и детских садах были организованы лекции и семинары для различных групп населения.
Кроме того, состоялся выезд в реабилитационный центр, где была проведена работа с наркозависимыми, отмечает пресс-служба краевого минздрава.