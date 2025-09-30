Ричмонд
В Большой Мурте прошла акция по профилактике ВИЧ-инфекции

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В поселке Большая Мурта работал мобильный пункт экспресс-тестирования на ВИЧ — любой желающий мог пройти тестирование бесплатно и анонимно.

Источник: Минздрав Красноярского края

До и после теста специалисты краевого центра СПИД проводили индивидуальные консультации, подробно отвечая на вопросы о ВИЧ, путях его передачи и мерах профилактики.

Также в рамках информационной кампании в Комплексном социальном центре, во Дворце культуры, в библиотеках районной библиотечной системы, в Молодежном центре, в школах и детских садах были организованы лекции и семинары для различных групп населения.

Кроме того, состоялся выезд в реабилитационный центр, где была проведена работа с наркозависимыми, отмечает пресс-служба краевого минздрава.