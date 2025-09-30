Член Союза кинематографистов Игорь Петренко стал мишенью приставов: сколько взыщут с актера

Российский актер Игорь Петренко накопил существенный долг по алиментам и штрафам. Судебные приставы принудительно взыщут с члена Союза кинематографистов порядка 1,3 миллиона рублей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на материалы по делу актера.
Указывается, что большая часть суммы — долги по алиментам. Игорь Петренко имеет двух детей. Всего в его отношении заведено четыре исполнительных производства.
В материале сказано, что артист театра также имеет долг по штрафам за их неуплату. Они получены при парковке автомобиля в городе. Кроме того, приставы взыщут исполнительные сборы по штрафам.
