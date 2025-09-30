Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Член Союза кинематографистов Игорь Петренко стал мишенью приставов: сколько взыщут с актера

Приставы принудительно взыщут с актера Игоря Петренко более 1,3 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Российский актер Игорь Петренко накопил существенный долг по алиментам и штрафам. Судебные приставы принудительно взыщут с члена Союза кинематографистов порядка 1,3 миллиона рублей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на материалы по делу актера.

Указывается, что большая часть суммы — долги по алиментам. Игорь Петренко имеет двух детей. Всего в его отношении заведено четыре исполнительных производства.

В материале сказано, что артист театра также имеет долг по штрафам за их неуплату. Они получены при парковке автомобиля в городе. Кроме того, приставы взыщут исполнительные сборы по штрафам.

Значительно выше сумма иска, поданного в отношении певицы Аллы Пугачевой. Суд принял к производству уже второе заявление. Истцом снова стал известный адвокат, ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещев. С певицы требуют взыскать 1,5 миллиарда рублей.