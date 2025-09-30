Миколог Дьяков рассказал о найденном в лесу Петербурга грибе-гиганте

Миколог Максим Дьяков объяснил aif.ru, что это за гриб-гигант размером с футбольный мяч, который обнаружила жительница Санкт-Петербурга на Васильевском острове вблизи Смоленского кладбища.
«Такой гриб не то чтобы редкость… Вероятнее всего, речь идет о Calvatia gigantea (Головач гигантский) из семейства шампиньоновых. Это известный гриб, он, в общем-то, распространенный, но встречается не очень часто, находят его, как правило, на урбанизированных территориях», — сказал Дьяков.
Он отметил, что Головач гигантский в молодом возрасте съедобен, очень вкусный.
«Это прекрасный гриб, пока молодой», — отметил Дьяков.
Миколог добавил, что макроскопические грибы, как из семейства шампиньоновых, так и других видов, могут быть самых разных форм.
«Есть звездовики, коралловидные, трутовые и многие другие», — подытожил Дьяков.
