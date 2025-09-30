Ричмонд
Миколог Дьяков рассказал о найденном в лесу Петербурга грибе-гиганте

Жительница Санкт-Петербурга на Васильевском острове вблизи Смоленского кладбища обнаружила гриб размером с футбольный мяч. Дьяков отметил, что это, вероятнее всего, головач гигантский.

Источник: Аргументы и факты

Миколог Максим Дьяков объяснил aif.ru, что это за гриб-гигант размером с футбольный мяч, который обнаружила жительница Санкт-Петербурга на Васильевском острове вблизи Смоленского кладбища.

«Такой гриб не то чтобы редкость… Вероятнее всего, речь идет о Calvatia gigantea (Головач гигантский) из семейства шампиньоновых. Это известный гриб, он, в общем-то, распространенный, но встречается не очень часто, находят его, как правило, на урбанизированных территориях», — сказал Дьяков.

Он отметил, что Головач гигантский в молодом возрасте съедобен, очень вкусный.

«Это прекрасный гриб, пока молодой», — отметил Дьяков.

Миколог добавил, что макроскопические грибы, как из семейства шампиньоновых, так и других видов, могут быть самых разных форм.

«Есть звездовики, коралловидные, трутовые и многие другие», — подытожил Дьяков.

Ранее миколог Дьяков рассказал aif.ru, какими грибами чаще всего травятся любители тихой охоты.