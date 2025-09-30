Ричмонд
Омская пенсионерка хотела купить франшизу и потеряла 819 тысяч рублей

Супруги поверили в строительный бизнес с гарантией возврата средств.

Источник: Комсомольская правда

62-летняя жительница Омского района стала жертвой мошенников, предложивших ей выгодную франшизу. Женщина вместе с мужем планировала открыть строительный бизнес и перевела злоумышленникам 819 тысяч рублей. Историю рассказали 29 сентября в УМВД региона.

Пенсионерка работала фармацевтом и искала дополнительный заработок. Увидев в интернете интересное объявление, она оставила заявку. С женщиной связался якобы представитель компании, который гарантировал полную поддержку и возврат денег в случае неудачи. Омичка посоветовалась с мужем, пара согласилась на покупку, но сообщила о недостатке денег.

Незнакомцы предложили рассрочку с первоначальным взносом 500 тысяч рублей. Супруги оформили кредиты в двух банках и перечислили полмиллиона через QR-код. Обман раскрылся, когда покупательница позвонила на горячую линию реальной строительной компании. Там не подтвердили наличие договора о франшизе.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Устанавливаются личности преступников.

Ранее «КП Омск» рассказала о разбирательствах в отношении ТГК-11.