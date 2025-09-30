Живов назвал героями солдат, бросающих противотанковые мины в блиндажи ВСУ

Военнослужащие РФ, которые вручную забрасывали блиндаж ВСУ противотанковыми минами в районе Часова Яра, являются настоящими героями. Об этом заявил aif.ru военный блогер, доброволец бригады «Эспаньола» Алексей Живов, комментируя кадры, зафиксировавшие подвиг российских военных.
«Практика такого использования противотанковых мин ТМК для уничтожения блиндажей противника применяется с 2022 года на регулярной основе. Это делают наиболее героические наши бойцы, потому что это нетривиальное и очень опасное задание. Бойцам нужно незаметно подойти к блиндажам противника и закинуть туда ТМКу, уничтожая весь личный состав противника, находящийся там», — рассказал военный эксперт.
Ранее в Сети появились кадры, на которых запечатлено, как в окрестностях Часов Яра один из штурмовиков после отказа боевиков сдаться закинул в их укрытие противотанковую мину. Затем последовала работа наших дронов и контрольный удар второй миной ликвидировал блиндаж ВСУ полностью.