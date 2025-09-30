Живов назвал героями солдат, бросающих противотанковые мины в блиндажи ВСУ

«Практика такого использования противотанковых мин ТМК для уничтожения блиндажей противника применяется с 2022 года на регулярной основе. Это делают наиболее героические наши бойцы, потому что это нетривиальное и очень опасное задание. Бойцам нужно незаметно подойти к блиндажам противника и закинуть туда ТМКу, уничтожая весь личный состав противника, находящийся там», — рассказал военный эксперт.