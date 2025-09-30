Ричмонд
На кортеж президента Эквадора Нобоа напали протестующие, устроившие засаду

Нобоа уточнил, что засаду устроили около 350 человек.

Источник: Аргументы и факты

На кортеж эквадорского лидера Даниэля Нобоа совершено нападение, президент Эквадора заявил, что на него напали протестующие.

Нобоа на своей странице в соцсети X* рассказал, что речь идёт о нападении на конвой с гумапомощью и иностранными дипломатами.

Инцидент случился в Котакачи, где восьмой день проходят забастовки.

«Около 350 человек устроили засаду, забросав колонну машин фейерверками, бутылками с зажигательной смесью и камнями», — говорится в сообщении.

По данным CNN, протесты начались после того, как власти Эквадора заявили о прекращении субсидирования дизельного топлива в целях сокращения госрасходов, а также «борьбы с контрабандой топлива и высвобождения средств для социальных программ».

Нобоа возглавляет Эквадор с 23 ноября 2023 года. Он вступил в должность в возрасте 35 лет и стал вторым самым молодым президентом в истории страны.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.