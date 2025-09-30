На кортеж президента Эквадора Нобоа напали протестующие, устроившие засаду

На кортеж эквадорского лидера Даниэля Нобоа совершено нападение, президент Эквадора заявил, что на него напали протестующие.
Нобоа на своей странице в соцсети X* рассказал, что речь идёт о нападении на конвой с гумапомощью и иностранными дипломатами.
Инцидент случился в Котакачи, где восьмой день проходят забастовки.
«Около 350 человек устроили засаду, забросав колонну машин фейерверками, бутылками с зажигательной смесью и камнями», — говорится в сообщении.
По данным CNN, протесты начались после того, как власти Эквадора заявили о прекращении субсидирования дизельного топлива в целях сокращения госрасходов, а также «борьбы с контрабандой топлива и высвобождения средств для социальных программ».
Нобоа возглавляет Эквадор с 23 ноября 2023 года. Он вступил в должность в возрасте 35 лет и стал вторым самым молодым президентом в истории страны.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.