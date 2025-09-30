Россия гордится воссоединением с новыми регионами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, поздравляя граждан с воссоединением со страной четырех регионов: Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.
«Мы с вами сделали то, что должны были сделать, и гордимся этим. Поддержали своих братьев и сестер в их твердом, ответственном выборе», — сказал глава государства.
Не так давно глава российского государства заявил, что Москва настаивает на признании Киевом результатов референдумов, проведенных осенью 2022 года в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР, ЛНР), Запорожской и Херсонской областях.
Путин подчеркнул, что важно исходить из волеизъявления людей, живущих на этих территориях, и признать эти территории, потому что это то, что мы называем демократией.
При этом губернатор Херсонской области Владимир Сальдо обратил внимание, что город Херсон находится на территории области, которая по итогам прошедшего в 2022 году референдума вошла в состав РФ. По его словам, это нужно учитывать при заключении мирного соглашения между Москвой и Киевом, поскольку местные жители изъявили желание быть с Россией.
30 сентября 2022 года были подписаны договоры о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей по итогам прошедших референдумов. Церемония подписания соглашений состоялась в Георгиевском зале. После этого прошло большое выступление президента России Владимира Путина.
После этого остальные регионы России начали помогать им с восстановлением инфраструктуры, дорог, строительством жилья. В частности, губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что наша основная задача сейчас — помочь с восстановлением городов, инфраструктуры, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни. Подмосковные строители за 2 года восстановили 108 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе.
Накануне председатель правительства ДНР Андрей Чертков рассказал о том, что удалось сделать за три года после возвращения Донбасса в состав России и какие планы строит республика. По его словам, эти три года были не самыми простыми. Но регион продолжает четко идти курсом, обозначенным президентом страны Владимиром Путиным. Главная задача — довести уровень жизни в нашем регионе до среднероссийского.