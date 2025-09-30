Путин сделал обращение по случаю Дня воссоединения с четырьмя новыми регионами: подробности

Накануне председатель правительства ДНР Андрей Чертков рассказал о том, что удалось сделать за три года после возвращения Донбасса в состав России и какие планы строит республика. По его словам, эти три года были не самыми простыми. Но регион продолжает четко идти курсом, обозначенным президентом страны Владимиром Путиным. Главная задача — довести уровень жизни в нашем регионе до среднероссийского.