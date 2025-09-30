Москва и три региона перейдут на электронные повестки

По новым правилам, граждане наряду с бумажными повестками начнут получать и электронные. Информация о направленных повестках будет вноситься в общедоступный реестр и считаться врученной через семь дней после размещения. В случае неявки без уважительной причины в течение 20 дней будут применяться временные ограничительные меры, которые будут сняты сразу после явки в военкомат.