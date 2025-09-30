Москва и три региона перейдут на электронные повестки

В рамках осенней призывной кампании повестки будут направляться исключительно в электронном виде в Республике Марий Эл, Рязанской и Сахалинской областях, а также в Москве. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью газете «Красная звезда».
По новым правилам, граждане наряду с бумажными повестками начнут получать и электронные. Информация о направленных повестках будет вноситься в общедоступный реестр и считаться врученной через семь дней после размещения. В случае неявки без уважительной причины в течение 20 дней будут применяться временные ограничительные меры, которые будут сняты сразу после явки в военкомат.
Уведомления о направленных повестках и примененных ограничениях будут приходить в личный кабинет на портале Госуслуг. Там же граждане смогут ознакомиться с информацией из реестра воинского учета и обратиться в военкомат для внесения изменений, говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан РФ на военную службу в период с октября по декабрь 2025 года.