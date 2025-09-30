Стало известно, какую сумму приставы будут взыскивать с актёра Игоря Петренко

В отношении Петренко открыты четыре исполнительных производства. Одно из них касается задолженности по алиментам в размере почти 1,3 миллиона рублей. Три других связаны со штрафами за несвоевременную оплату парковки и исполнительными сборами по ним. Общая сумма долга составляет более 1 330 450 рублей.