Дорогущий телевизор превратился в хлам: приморский миллиардер прервал молчание после инцидента в одном из магазинов техники

Стало известно о состоянии продавца, оказавшегося в центре внимания из-за вирусного видео с упавшим телевизором в Находке. По словам руководителя магазина бытовой техники Дмитрия Алексеева, ситуация уже разрешилась, все участники инцидента живы и здоровы, а пострадал только сам телевизор. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Напомним, история получила резонанс несколько дней назад. По соцсетям разлетелось видео: двое мужчин спускают огромную плазму на эскалаторе. Пара секунд, телевизор цепляется за потолок — и… ломается пополам. Его стоимость составляла примерно 250 тысяч рублей.
«Инцидент произошел за пределами магазина. Сразу скажу — всё хорошо, все живы-здоровы, и, кроме телевизора, никто не пострадал. Более того, случай уже имел свое разрешение», — отметил Дмитрий Алексеев.
Вот как предприниматель описывает случившееся: покупатель приобрел большой телевизор. В магазине для подъема и спуска такой крупной техники есть специальный грузовой лифт, которым все обычно и пользуются. Однако этот клиент настоял на том, чтобы нести покупку по эскалатору, объяснив это тем, что так «ближе к машине».
Сотрудник магазина, идя сзади, помогал нести тяжелую коробку. А клиент, который шел впереди, по какой-то причине не поставил телевизор на ступеньку эскалатора, когда они начали спускаться. В этот момент техника и зацепилась за потолок, буквально сложившись пополам.