Российские пенсионеры вскоре получат дополнительные средства от государства: когда их ждать

Пенсионеров, живущих в определенных регионах, порадуют дополнительными выплатами. Они предусмотрены в рамках празднования Дня пожилого человека. Однако на федеральном уровне указа о выплатах нет. Их будут назначать региональные власти. Об этом оповестил депутат Госдумы Ярослав Нилов, пишет РИА Новости.
Он подтвердил, что дополнительные средства придут пенсионерам, живущим в Ненецком автономном округе, на Ямале, в Приморье, а также Ярославской, Рязанской и Челябинской областях. Размеры выплат зависят от бюджета региона. В Москве, подчеркнул депутат, выделения средств по случаю праздника не планируется.
«Хотя массовых единовременных выплат к грядущему Дню пожилого человека на федеральном уровне в этом году не предусмотрено, их заложили в региональные бюджеты некоторые субъекты», — уточнил Ярослав Нилов.
Минтруд уведомил о новых индексациях пенсий. Так, страховые выплаты увеличатся на 7,6% 1 января.