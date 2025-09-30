Ричмонд
Жительница Норильска отсудила у магазина 43 тысячи за некачественные сапоги

Предприниматель выплатит заказчице более 43 тысяч рублей за некачественно пошитые сапоги.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Норильска отсудила у интернет-магазина обуви ручной работы 43 тысячи рублей за некачественно пошитые сапоги. Как рассказали в Роспотребнадзоре по Красноярскому краю, получив товар, женщина обнаружила в нем недостатки: деформацию голенища левого сапога, несоответствие размера.

Со слов северянки, она сделала все необходимые замеры и обговорила с изготовителем дополнительные условия по заказу. Горожанка потребовала устранить проблемы.

Спустя несколько месяцев исполнитель уведомил заказчика о том, что вернет деньги, так как устранить недостатки невозможно. Несмотря на то, что потребитель был не согласен с таким решением вопроса, изготовитель вернул 24 тысячи, добавили в ведомстве.

После этого покупательница повторно отправила претензию с требованием безвозмездного устранения дефектов. Не получив ответа, северянка решила обратиться в суд.

В итоге с индивидуального предпринимателя взыскали 43 500 рублей. Кроме того, магазин обуви должен устранить все недостатки в товаре.

