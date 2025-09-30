Экс-чиновник избежал наказания за нарушения во время стройки космодрома Восточный

Согласно документам, в период с сентября 2014 по март 2015 года Шамаилов создавал видимость успешного выполнения работ по госконтракту: он передавал неправильные сведения о ходе работ чтобы укрепить свой авторитет перед Спецстроем. В 2016 году Дорогомиловский суд уже выносил приговор Шамаилову — тогда он был признан виновным по эпизоду о злоупотреблении полномочиями при строительстве пожарного депо в Ивановской области и приговорен к 4,5 годам лишения свободы, однако позднее этот приговор отменили. В дальнейшем обвинения против Шамаилова неоднократно менялись: его подозревали в мошенничестве, коммерческом подкупе, а также злоупотреблении полномочиями. Уголовное дело включало два эпизода злоупотреблений, оба из которых теперь прекращены из-за истечения сроков давности.