Экс-чиновник избежал наказания за нарушения во время стройки космодрома Восточный

Бывший начальник ФГУП «Спецстройтехнологии» при Спецстрое России Владимир Шамаилов избежал уголовной ответственности по делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве космодрома Восточный. Как следует из материалов Дорогомиловского районного суда Москвы, дело было прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Бывший начальник ФГУП «Спецстройтехнологии» при Спецстрое России Владимир Шамаилов избежал уголовной ответственности по делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве космодрома Восточный. Как следует из материалов Дорогомиловского районного суда Москвы, дело было прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

«Дело прекращено на основании пункта 3 части первой статьи 24 УПК РФ — в связи с истечением сроков давности уголовного преследования», — говорится в судебных материалах с которыми ознакомилось РИА Новости. В материалах суда отмечается, что обвинение в адрес Шамаилова было предъявлено еще в 2014 году.

Согласно документам, в период с сентября 2014 по март 2015 года Шамаилов создавал видимость успешного выполнения работ по госконтракту: он передавал неправильные сведения о ходе работ чтобы укрепить свой авторитет перед Спецстроем. В 2016 году Дорогомиловский суд уже выносил приговор Шамаилову — тогда он был признан виновным по эпизоду о злоупотреблении полномочиями при строительстве пожарного депо в Ивановской области и приговорен к 4,5 годам лишения свободы, однако позднее этот приговор отменили. В дальнейшем обвинения против Шамаилова неоднократно менялись: его подозревали в мошенничестве, коммерческом подкупе, а также злоупотреблении полномочиями. Уголовное дело включало два эпизода злоупотреблений, оба из которых теперь прекращены из-за истечения сроков давности.