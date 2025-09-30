Новый полёт Starship запланирован на 13 октября

Отличительной чертой предстоящего полёта станет намеренное удаление части теплозащитных плиток для тестирования наиболее уязвимых зон конструкции, а также новый манёвр и проверка алгоритмов дозвукового наведения перед приводнением в Индийском океане. Кроме того, для корректировки траектории теперь будут использоваться пять двигателей ускорителя вместо трёх.