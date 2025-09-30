Действительно ли секс полезен для здоровья: акушер-гинеколог дала объяснение

Сексуальность — это естественная потребность каждого человека, заложенная в генетике для продолжения рода. Врач акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики, специалист по учебно-методической работе МАСЦ ИАМ РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России Ольга Луценко объяснила KP.RU, действительно ли интимная близость полезна для здоровья.
— Эффекты «гормонов счастья» во многом известны, но отдельно можно выделить их способность улучшать кровоснабжение жизненно важных органов, таких как, сердце, мозг и почки. Кроме того, значительно усиливается кровоток непосредственно в области половых органов, что является профилактикой развития женских и мужских болезней, — рассказала эксперт.
Кроме того, секс можно рассматривать как физическую тренировку. Задействуются мышцы тазового дна, они сокращаются и расслабляются, укрепляя тело. Выброс пролактина после близости помогает расслабиться и улучшает сон, снижая уровень стресса.
— Регулярная половая жизнь по энергозатратам может заменить качественную тренировку в фитнес-клубе, снижая риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения, — пояснила медик.
По словам специалиста, не менее важен и эмоциональный аспект. Регулярная половая жизнь укрепляет доверие и заботу между партнерами, способствует гармонии в отношениях и формированию семейных ценностей.