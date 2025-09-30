Действительно ли секс полезен для здоровья: акушер-гинеколог дала объяснение

— Эффекты «гормонов счастья» во многом известны, но отдельно можно выделить их способность улучшать кровоснабжение жизненно важных органов, таких как, сердце, мозг и почки. Кроме того, значительно усиливается кровоток непосредственно в области половых органов, что является профилактикой развития женских и мужских болезней, — рассказала эксперт.