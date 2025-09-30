Педагог из Красноярска стал лауреатом всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»

Конкурс проводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и объединяет лучших педагогов дополнительного образования со всей страны, сообщили в пресс-службе Главного управления образования Администрации г. Красноярска.
В этом году участие приняли 493 педагога из 85 регионов, из которых 100 вышли в финал. Среди них — красноярец Александр Соболев, педагог лицея № 7 Железнодорожного района.
По итогам конкурсных испытаний он стал лауреатом III степени в номинации «Педагог дополнительного образования технической направленности».