Педагог из Красноярска стал лауреатом всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Новосибирске завершился финал престижного всероссийского конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям».

Источник: Главное управление образования мэрии Красноярска

Конкурс проводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и объединяет лучших педагогов дополнительного образования со всей страны, сообщили в пресс-службе Главного управления образования Администрации г. Красноярска.

В этом году участие приняли 493 педагога из 85 регионов, из которых 100 вышли в финал. Среди них — красноярец Александр Соболев, педагог лицея № 7 Железнодорожного района.

По итогам конкурсных испытаний он стал лауреатом III степени в номинации «Педагог дополнительного образования технической направленности».