Более 70 студенток в Хабаровском крае получили новую единовременную выплату

В профильном министерстве добавили, что сегодня вопросы повышения рождаемости и материального благополучия семьи имеет очень высокое значение, в том числе и в Хабаровском крае. Выплата для студенток, которые приняли решение родить ребенка очень востребована. Как напоминает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, заявление о назначении выплаты можно подать в течении одного года после рождения ребенка непосредственно в центр социальной поддержки населения по месту жительства, филиал МФЦ либо через Портал государственных и муниципальных услуг Хабаровского края.