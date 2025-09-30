Более 70 студенток в Хабаровском крае получили новую единовременную выплату

Размер выплаты — 100 тысяч рублей, сообщает ИА AmurMedia.
Право на получение выплаты имеют молодые мамы в возрасте от 18 до 23 лет, являющиеся гражданками РФ и обучающиеся очно в вузах или колледжах региона. Напомним, что поддержка молодых семей является важной задачей нацпроекта «Семья», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.
С начала 2025 года единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей женщинам, совмещающим материнство с очным обучением, получили уже 74 жительницы региона.
— Ребенок должен быть рожден начиная с 1 января 2025 года. При рождении двух и более детей одновременно единовременная выплата назначается на каждого ребенка. Для получения выплаты женщине необходимо подать только заявление. Иные документы (сведения) запрашиваются органами социальной защиты в рамках межведомственного взаимодействия, — разъяснили в министерстве социальной защиты края.
В профильном министерстве добавили, что сегодня вопросы повышения рождаемости и материального благополучия семьи имеет очень высокое значение, в том числе и в Хабаровском крае. Выплата для студенток, которые приняли решение родить ребенка очень востребована. Как напоминает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, заявление о назначении выплаты можно подать в течении одного года после рождения ребенка непосредственно в центр социальной поддержки населения по месту жительства, филиал МФЦ либо через Портал государственных и муниципальных услуг Хабаровского края.