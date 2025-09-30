В Хабаровском крае и ЕАО запретили рыбалку в Амуре и Уссури

В Хабаровском крае и Еврейской автономной области с 1 по 20 октября 2025 года вводится запрет на любой лов рыбы в пограничных реках Амур и Уссури, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО.