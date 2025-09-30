Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае и ЕАО запретили рыбалку в Амуре и Уссури

С 1 по 20 октября лов рыбы в пограничных реках будет полностью запрещён.

Источник: Пограничное управление ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО

В Хабаровском крае и Еврейской автономной области с 1 по 20 октября 2025 года вводится запрет на любой лов рыбы в пограничных реках Амур и Уссури, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Запрет введён в целях сохранения водных биологических ресурсов и предотвращения административных нарушений в пограничной зоне. Ограничение распространяется на все виды орудий и средств промысловой деятельности. Нарушение правил режима государственной границы РФ влечёт административную ответственность в виде штрафа с конфискацией орудий промысла или без таковой.

Меры согласованы в рамках соглашения между правительством РФ и правительством Китая о сотрудничестве в области охраны, регулирования и воспроизводства живых водных ресурсов, подписанного в Пекине 27 мая 1994 года.

Жителям Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Николаевска и других населённых пунктов края, а также ЕАО, рекомендуется строго соблюдать запрет, чтобы сохранить рыбу и избежать штрафов. Контроль за соблюдением ограничений будет осуществляться пограничными органами.