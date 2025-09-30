В Хабаровском крае и ЕАО запретили рыбалку в Амуре и Уссури

В Хабаровском крае и Еврейской автономной области с 1 по 20 октября 2025 года вводится запрет на любой лов рыбы в пограничных реках Амур и Уссури, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Запрет введён в целях сохранения водных биологических ресурсов и предотвращения административных нарушений в пограничной зоне. Ограничение распространяется на все виды орудий и средств промысловой деятельности. Нарушение правил режима государственной границы РФ влечёт административную ответственность в виде штрафа с конфискацией орудий промысла или без таковой.
Меры согласованы в рамках соглашения между правительством РФ и правительством Китая о сотрудничестве в области охраны, регулирования и воспроизводства живых водных ресурсов, подписанного в Пекине 27 мая 1994 года.
Жителям Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Николаевска и других населённых пунктов края, а также ЕАО, рекомендуется строго соблюдать запрет, чтобы сохранить рыбу и избежать штрафов. Контроль за соблюдением ограничений будет осуществляться пограничными органами.