ВС РФ формируют «котел» для Вооруженных сил Украины у Купянска в Харьковской области, туда Киев бросает последние силы, чтобы попытаться остановить обвал обороны. Об этом aif.ru заявил Герой России, генерал-майор в отставке Сергей Липовой.
«У ВСУ под Купянском сейчас незавидное положение. Они признают, что город удержать не удастся, поэтому туда брошены последние силы, которые были у Зеленского, чтобы хоть как-то остановить обвал фронта. Купянск уже взят в клещи, там образовывается “котел”. Киев сейчас будет вытаскивать оттуда в первую очередь всех офицеров НАТО», — сказал Липовой.
Он также отметил, что девять офицеров НАТО, ликвидированных под Купянском, занимались постановкой задач для ВСУ и контролем за их исполнением.
Ранее сообщалось, что на купянском направлении ликвидировали девять офицеров НАТО — это были военные из США, Швеции, Польши, Южной Кореи, Австралии, Франции, Италии и Нидерландов. На Украине их пытались выдать за волонтеров.