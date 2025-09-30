Генерал Липовой сообщил об образовании «котла» для ВСУ под Купянском

«У ВСУ под Купянском сейчас незавидное положение. Они признают, что город удержать не удастся, поэтому туда брошены последние силы, которые были у Зеленского, чтобы хоть как-то остановить обвал фронта. Купянск уже взят в клещи, там образовывается “котел”. Киев сейчас будет вытаскивать оттуда в первую очередь всех офицеров НАТО», — сказал Липовой.