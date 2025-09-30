Детектив раскрыл, что в Мьянме делают с попавшими в рабство россиянками

Молодую девушку из Читы Дашиму О., прилетевшую в Таиланд для работы моделью, похитили посреди белого дня из Бангкока и нелегально перевезли через границу в Мьянму. Через несколько дней девушке удалось позвонить матери, после этого она не выходила на связь.
По данным посольства РФ в Таиланде, девушку вывезли в город Мьявадди в Мьянму, предположительно, для принудительной работы в «печально известных кол-центрах».
В понедельник, 29 сентября, посольство РФ в Мьянме с мьянманскими властями установило местонахождение россиянки, сейчас оформляются документы для ее экстрадиции в Россию.
Как россиянки, включая Дашиму, попадают в рабство за границей, в каких условиях работают и есть ли шанс самостоятельно выбраться на свободу, aif.ru рассказал частный детектив Оганес Бабаджанян, имеющий опыт в подобных поисках пропавших девушек.
90% девушек попадают в рабство в Мьянме через Таиланд.
В печально известные агентства и кол-центры Мьянмы многие девушки попадают через Таиланд, это около 90% случаев, отметил Бабаджанян.
«В большинстве случаев жертв ищут в барах. Главная задача тех, кто подбирает потенциальных работниц, заключается в том, чтобы понять, что человек приехал на ПМЖ, он не привязан к кому-то, мужу, матери, экскурсоводу, кто при резком исчезновении максимально быстро начнет искать пропавшего. То есть, они делают это все в несколько шагов», — отметил детектив.
Для начала с потенциальной жертвой знакомятся в баре, угощают коктейлем, спрашивают о ее планах в Таиланде, о работе.
«Самым идеальным вариантом для них является, когда человек только прибыл. Предлагают: “Слушай, давай за знакомство, давай то, се. Как часто ты тут бываешь? Да я вот не часто, я в первый раз тут побывала”. Ну, естественно, они с жертвой становятся подружками. Потом ей предлагают встретиться, обмениваются контактами», — продолжил детектив.
На следующей встрече потенциальной жертве обещают, что ее познакомят с интересными людьми и обещают, например, съемки в фильме.
«После того, как жертва соглашается, ее увозят в бар на окраине Таиланда. Там ей говорят, что для демонстрации актерских качеств нужно продать несколько коктейлей мужчинам, просят соблазнить их. Кто-то на этом этапе начинает показывать характер, кто-то соглашается. После того, как девушка согласилась, ей говорят, что за каждого клиента, которого она уговорит купить коктейль, и за танец для него без интима ей заплатят, допустим, 7 долларов. Если она говорит, что ей это неинтересно, ей говорят прямо, что теперь она обязана это делать. Если жертва начинает кричать, ее уводят в подвал», — объяснил Бабаджанян.
В подвале девушек могут держать несколько суток, чтобы они поняли, что вариантов у них нет, они уже попали в рабство, отметил детектив.
«Им не дают еду, воду. Когда девушки обещают, что будут разговаривать с похитившими их, те обещают им, что они немного поработают и их отпустят», — добавил детектив.
В Мьянму девушек перевозят группами.
Девушек группами от 5 до 12 человек перевозят в Мьянму, на границе автомобили не проверяют, утверждает эксперт.
«Все знают эти автомобили, государственные регистрационные знаки. Они приезжают в Мьянму. У девушек забирают документы, их обыскивают. Обещают, что визу продлят и все будет нормально. Дальше они говорят со старшим, это, как правило, тайцы. Через переводчика до девушек доводят информацию, что они будут здесь работать», — отметил детектив.
Собеседник aif.ru обратил внимание, что 90% агентств специализируются на работе на веб-камеру и казино.
«Девушки в режиме онлайн заманивают криптовалютчиков для того, чтобы они вложились. Человек, который хочет иметь какое-то отношение к девушке, близость или общение или, в принципе, диалог, он должен первоначально внести денежные средства на определенный рейтинг, чтобы с ней общаться. Дальше это общение затягивается по временным рамкам, по часам и так далее. Если он что-то хочет больше, то, соответственно, должен больше платить», — пояснил детектив.
У девушек, попавших в рабство, есть кураторы, которые подсказывают им, как вести себя с теми, кто уже попал на крючок, где вести себя чуть жестче, где, наоборот, слабее.
«Они работают ночью из дома, из комнат. Если девушки захотят позвонить или написать кому-то из родных, их предупреждают о том, что за ними следят и в случае чего “им хана”. Им можно общаться только с кураторами и с людьми, с которыми им разрешат переписку или звонок после согласования», — сказал Бабаджанян.
По его словам, заниматься интимом девушек не обязывают, это происходит только в случае их согласия.
О свободе можно договориться за деньги.
С кураторами и владельцами подобных агентств можно договориться о выкупе и только таким образом оказаться на свободе, отметил эксперт.
«Выкуп люди должны заработать. В среднем суммы варьируются на российские деньги от трех до пяти миллионов рублей. Девушкам нужно говорить со старшими об этом», — пояснил он.
Бабаджанян добавил, что среди тех, кто завлекает девушек в рабство, очень много представителей из недружественных РФ стран.
«Эти представители недружественных стран в основном являются теми, кто завлекает наших девушек. Над многими девчонками стоят кураторы с Украины», — заключил он.
Одна из девушек, оказавшихся в подобных агентствах, ранее рассказала, что смогла откупиться за $15 тысяч (около 1,3 млн рублей по курсе). Девушек там заставляли разводить богатых на деньги лицом и телом или по переписке. Тех, кто не слушается, бьют плетью и грозят продать на органы.