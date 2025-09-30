Ричмонд
Это не дефицит: озвучена причина роста цен на бензин

Ситуация с топливным рынком в России проясняется, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Вице-премьер Александр Новак заявил о небольшом дефиците топлива в стране, и это порубило массу спекуляций на данную тему, зачастую необоснованных. Дефицит покрывается за счет накопленного остатка.

Рост цен же эксперты связывают с тем, что рентабельность нефтепереработки в этом году низкая. В целом у вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), обеспечивающих всю цепочку производства: от добычи и переработки нефти до продажи готового топлива на своих АЗС, по итогам года ожидается двукратное снижение прибыли.

Как уточняет «РГ», на рынке сложился «идеальный шторм», однако он не в силах глобально ухудшить ситуацию. Данный дефицит касается только бензина. Рост оптовых и розничных цен на ДТ связан исключительно с сезонным фактором.

По словам члена экспертного совета конкурса «АЗС России» Дмитрия Гусева, даже если на рынке сейчас есть дефицит производства, он всегда покрывается за счет запасов, сделанных зимой и весной.

Также проблемы создает высокая кредитная ставка, у бизнеса фактически нет стимулов строить новые НПЗ и АЗС, нет генеральной схемы размещения АЗС.

