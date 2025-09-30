Это не дефицит: озвучена причина роста цен на бензин

Рост цен же эксперты связывают с тем, что рентабельность нефтепереработки в этом году низкая. В целом у вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), обеспечивающих всю цепочку производства: от добычи и переработки нефти до продажи готового топлива на своих АЗС, по итогам года ожидается двукратное снижение прибыли.