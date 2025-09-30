Росгвардейцы предотвратили беду на дороге в Хабаровске

На дороге в Хабаровске водитель легковушки внезапно почувствовала себя плохо прямо за рулем. На помощь женщине пришли прапорщик Росгвардии и ветеран округа. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
На Воронежском шоссе, в районе улицы Связной, у хабаровчанки за рулем иномарки резко ухудшилось самочувствие. Машина потеряла управление, замедлилась и остановилась посреди проезжей части.
Ситуацию заметил председатель совета ветеранов Росгвардии Александр Кондратьев. Он остановился и сразу вызвал скорую помощь, а до приезда медиков контролировал состояние женщины.
В это время неподалеку находился экипаж военной автоинспекции Росгвардии. Прапорщик батальона обеспечения Восточного округа Константин Кулигин выставил знаки и организовал безопасный объезд.
Оба мужчины дождались приезда скорой помощи. Врачи диагностировали у женщины признаки инсульта и госпитализировали ее.