Отопительный сезон в Приморье пока не начался

В этом году в Приморье заменено несколько десятков километров теплотрасс. Так, во Владивостоке работы на сетях велись практически круглосуточно. Как рассказал заместитель главы администрации Владивостока Роман Чернявский, к зиме заменили 24 километра теплотрасс. Под замену попали важные магистрали, где в прошедшую зиму выявлялось максимальное количество порывов.