Отопительный сезон в Приморье пока не начался

Причина — тепло, сохраняющееся в регионе. По словам первого заместителя министра ЖКХ края Сергея Попова, традиционно отопительный сезон стартует с 1 октября, в северных районах отдельные котельные начинали работать уже в конце сентября.

Источник: AP 2024

«Для начала подачи тепла должна быть температура в течение пяти суток 8 градусов тепла и ниже. Пока нигде в крае таких низких температур нет», — сообщил замминистра.

Тем не менее жилищно-коммунальный комплекс Приморья готов к будущей зиме. На сегодня техническая готовность к отопительному сезону превысила 95%. Этот показатель включает в себя как состояние инженерной инфраструктуры, так и запасы топлива.

В общей сложности на подготовку к зиме направлено более 2,5 миллиарда рублей, отмечает пресс-служба краевого кабмина. Масштабная модернизация коммунального хозяйства в последние годы уже дает свой результат — число аварий в прошлую зиму снизилось почти на 7%.

В этом году в Приморье заменено несколько десятков километров теплотрасс. Так, во Владивостоке работы на сетях велись практически круглосуточно. Как рассказал заместитель главы администрации Владивостока Роман Чернявский, к зиме заменили 24 километра теплотрасс. Под замену попали важные магистрали, где в прошедшую зиму выявлялось максимальное количество порывов.

Он подчеркнул, что масштабные работы, завершающиеся на Владивостокских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, позволят в последующие годы избежать длительных отключений горячей воды во Владивостоке.

Большой объем ремонтов выполнили и тепловые сети АО «ДГК». Это замена трубопроводов больших диаметров на улицах Калинина, Бестужева, Фадеева, Борисенко.