Вэнс: правительству США грозит шатдаун из-за разногласий с демократами

Демократы заявили, что республиканцам следует учесть несколько предложений.

Источник: Аргументы и факты

Вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что правительству США грозит шатдаун из-за разногласий с Демократической партией.

«Я думаю, что нас ждёт закрытие правительства, потому что демократы не хотят принять правильное решение», — сказал он.

Комментарий прозвучал в ходе встречи с представителями средств массовой информации. Она была посвящена переговорам с демократами, в которых участвовал и президент США Дональд Трамп.

Демократ Чак Шумер заявил, что «разногласия остаются», но республиканцы «смогут избежать шатдауна, если учтут ряд предложений».

Ранее председатель Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что в случае приостановки деятельности федерального правительства в конце октября Соединённые Штаты столкнутся с серьёзным кризисом.

