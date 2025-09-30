Вэнс: правительству США грозит шатдаун из-за разногласий с демократами

Вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что правительству США грозит шатдаун из-за разногласий с Демократической партией.
«Я думаю, что нас ждёт закрытие правительства, потому что демократы не хотят принять правильное решение», — сказал он.
Комментарий прозвучал в ходе встречи с представителями средств массовой информации. Она была посвящена переговорам с демократами, в которых участвовал и президент США Дональд Трамп.
Демократ Чак Шумер заявил, что «разногласия остаются», но республиканцы «смогут избежать шатдауна, если учтут ряд предложений».
Ранее председатель Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что в случае приостановки деятельности федерального правительства в конце октября Соединённые Штаты столкнутся с серьёзным кризисом.