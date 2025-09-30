В ГД предупредили о новой схеме развода россиян в дни рождения

В ходе разговора они пытаются выведать паспортные данные и адрес, а затем под предлогом подтверждения доставки добиваются передачи СМС-кода, что в итоге приводит к полному опустошению банковского счета обманутого человека. Парламентарий отметила, что подобные атаки особенно опасны, поскольку в день рождения люди часто находятся в приподнятом настроении, ожидают поздравлений и могут быть менее бдительными.