Некоторые лекарства и медицинские услуги хотят освободить от НДС в Казахстане

В Минздраве разъяснили, что данная новость означает для казахстанцев.
"Лекарственные препараты, включая медикаменты для лечения редких (орфанных) и социально значимых заболеваний в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и ОСМС, станут доступнее по цене.
Медицинские услуги в рамках ГОБМП и ОСМС, а также услуги по лечению редких и социально значимых заболеваний, будут предоставляться без учета НДС", — сказано в сообщении.
В министерстве считают, что данная мера направлена на поддержку пациентов и повышение доступности лечения.
«Наша главная задача — сделать медицинскую помощь и необходимые лекарства максимально доступными для людей. Освобождение от НДС позволит снизить финансовую нагрузку на медицинские организации и даст пациентам больше возможностей для получения своевременной помощи», — добавили в министерстве.
К слову, эту же информацию Минздрав опубликовал на портале «Открытые НПА», где казахстанцы могут внести свои предложения и дополнения. Проект доступен до 13 октября.