Некоторые лекарства и медицинские услуги хотят освободить от НДС в Казахстане

Министерство здравоохранения разработало проект, который предусматривает освобождение ряда лекарственных средств и медицинских услуг от уплаты НДС, передает NUR.KZ.

Источник: Getty Images

В Минздраве разъяснили, что данная новость означает для казахстанцев.

"Лекарственные препараты, включая медикаменты для лечения редких (орфанных) и социально значимых заболеваний в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и ОСМС, станут доступнее по цене.

Медицинские услуги в рамках ГОБМП и ОСМС, а также услуги по лечению редких и социально значимых заболеваний, будут предоставляться без учета НДС", — сказано в сообщении.

В министерстве считают, что данная мера направлена на поддержку пациентов и повышение доступности лечения.

«Наша главная задача — сделать медицинскую помощь и необходимые лекарства максимально доступными для людей. Освобождение от НДС позволит снизить финансовую нагрузку на медицинские организации и даст пациентам больше возможностей для получения своевременной помощи», — добавили в министерстве.

К слову, эту же информацию Минздрав опубликовал на портале «Открытые НПА», где казахстанцы могут внести свои предложения и дополнения. Проект доступен до 13 октября.