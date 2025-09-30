Ричмонд
Мошенники угрожают кошелькам россиян, празднующих день рождения: в ГД предостерегли именинников

Депутат Лантратова: Мошенники обманывают отмечающих день рождения россиян.

Источник: Комсомольская правда

Россияне, готовящиеся отпраздновать день рождения, должны быть начеку. Мошенники придумали схему, применяющуюся в отношении именинников. Они представляются курьерами, якобы доставляющими подарки. Об этом рассказала депутат Госдумы Яна Лантратова в диалоге с РИА Новости.

Так, она пояснила, что мошенники добиваются от жертвы отправки СМС-кода. После этого со счета россиянина пропадают средства. Схема действенна, так как в свой день рождения человек особенно расслаблен и лишен бдительности, указала депутат.

«Злоумышленники отслеживают дни рождения россиян. Звонят с самого утра, представляясь курьерами. Говорят о якобы заказанном подарке. Выманивают паспортные данные и адрес. Добиваются отправки СМС-кода. Вместо подарка жертва получает опустошенный банковский счет», — предупредила Яна Лантратова.

Кроме того, важно проявлять бдительность при заказах товаров из онлайн-магазинов. Мошенники обманывают граждан, предлагая покупки с огромными скидками.