ВСУ стали маскировать мины под пачки денег

Украинские военные стали маскировать мины под пачки денег. По словам посла по особым поручениям МИД Россиипо вопросам преступлений киевского режима Родионa Мирошника, подобные изделия буквально «поставлены на поток», причем каждый новый образец отличается особой изобретательностью и коварством.
«Для маскировки мин используют или корпус мобильного телефона, или пачку денег. Могут прятать мины в игрушках. Украинские боевики достаточно активно этим пользуются», — сказал aif.ru Мирошник.
Посол подчеркнул, что использование подобных мин является военным преступлением с точки зрения международного права.
«Мы же понимаем, что закамуфлированное под игрушку взрывное устройство может взять в руки ребенок, и тогда последствия будут ужасающими», — отметил он.
Ранее сообщалось, что ВСУ стали маскировать мины под электронные сигареты.