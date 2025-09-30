Миколог Дьяков сказал, можно ли собирать грибы вблизи кладбища

Миколог Максим Дьяков рассказал aif.ru, можно ли собирать грибы возле кладбища.
Так он прокомментировал случай, когда жительница Санкт-Петербурга на Васильевском острове вблизи Смоленского кладбища обнаружила гриб с размером в футбольный мяч.
«Знаете, около Звенигорода есть биостанция, рядом расположен поселок городского типа Каринское. Там есть кладбище, а сразу под ним — спуск к реке, где очень много клубники дикой, которую мы любим очень собирать. Когда я говорю друзьям, где я собрал клубнику, многие ее перестают есть… Нормально, можно грибы собирать вблизи кладбища. Главное, чтобы там экологички нормально место было», — отметил Дьяков.
Ранее Дьяков назвал aif.ru три главных ошибки, которые допускают при сборе грибов. Одна из них — собирать грибы в местах с неблагоприятной экологической обстановкой.