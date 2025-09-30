Омский сорокопут-жулан создал жутковатые «кладбища» из грызунов

В Омской области обнаружили необычные природные конструкции — тушки мышей, ящериц и крупных насекомых, наколотые на острые ветки кустарников. 29 сентября в управлении по охране животного мир пояснили: автором жутковатых инсталляций стала небольшая птица сорокопут-жулан.
Пернатый хищник размером чуть больше воробья создавал своеобразные кладовые для хранения пищи. В качестве «холодильников» для запасов использовались шипы кустов и колючая проволока. Такое поведение для сорокопута-жулана характерно. Фотографии с места «событий» сделал инспектор отдела охотничьего хозяйства Оконешниковского района при патрулировании территории.
Фото: t.me/upr_zhivmir.
Ранее «КП Омск» назвала рекордсменов уборочной страды.