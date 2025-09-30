Омский сорокопут-жулан создал жутковатые «кладбища» из грызунов

Пернатый хищник размером чуть больше воробья создавал своеобразные кладовые для хранения пищи. В качестве «холодильников» для запасов использовались шипы кустов и колючая проволока. Такое поведение для сорокопута-жулана характерно. Фотографии с места «событий» сделал инспектор отдела охотничьего хозяйства Оконешниковского района при патрулировании территории.