Омский сорокопут-жулан создал жутковатые «кладбища» из грызунов

Птица размером с воробья накалывала добычу на шипы кустарников.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области обнаружили необычные природные конструкции — тушки мышей, ящериц и крупных насекомых, наколотые на острые ветки кустарников. 29 сентября в управлении по охране животного мир пояснили: автором жутковатых инсталляций стала небольшая птица сорокопут-жулан.

Пернатый хищник размером чуть больше воробья создавал своеобразные кладовые для хранения пищи. В качестве «холодильников» для запасов использовались шипы кустов и колючая проволока. Такое поведение для сорокопута-жулана характерно. Фотографии с места «событий» сделал инспектор отдела охотничьего хозяйства Оконешниковского района при патрулировании территории.

Фото: t.me/upr_zhivmir.

Ранее «КП Омск» назвала рекордсменов уборочной страды.