Expressen: Швеция отвергла сообщение Киева о поставках истребителей Gripen

Минобороны Швеции опровергло высказывание замминистра обороны Украины Ивана Гаврилюка, анонсировавшего поставки украинской стороне шведских истребителей JAS 39 Gripen, пишет Expressen.
Издание ссылается на информацию, полученную от пресс-секретаря МО Швеции Йохана Йельмстранда.
«Согласия на отправку истребителей JAS 39 Gripen Киеву нет», — сказал он.
Представитель ведомства отметил, что в настоящее время Швеция лишь изучает возможность поставок.
Ранее сообщалось, что в Швеции сошёл с рельсов поезд с боеприпасами.