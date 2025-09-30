Ричмонд
Expressen: Швеция отвергла сообщение Киева о поставках истребителей Gripen

В настоящее время Швеция лишь изучает возможность данных поставок.

Источник: Аргументы и факты

Минобороны Швеции опровергло высказывание замминистра обороны Украины Ивана Гаврилюка, анонсировавшего поставки украинской стороне шведских истребителей JAS 39 Gripen, пишет Expressen.

Издание ссылается на информацию, полученную от пресс-секретаря МО Швеции Йохана Йельмстранда.

«Согласия на отправку истребителей JAS 39 Gripen Киеву нет», — сказал он.

Представитель ведомства отметил, что в настоящее время Швеция лишь изучает возможность поставок.

Ранее сообщалось, что в Швеции сошёл с рельсов поезд с боеприпасами.