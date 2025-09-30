Ричмонд
Фонтаны Новосибирска готовят к зиме

Отключение проходит в рамках плановой подготовки к зиме.

Источник: Аргументы и факты

С 1 октября в Новосибирске завершат работу фонтаны в Первомайском сквере, у театра «Глобус» и в парке «Березовая роща». Об этом сообщили в департаменте дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.

Отключение проходит в рамках плановой подготовки к зиме. После спуска воды специалисты займутся консервацией: промоют и продуют трубопроводы, чтобы избежать замерзания, а также проведут механическую очистку чаш.

Традиционно сезон фонтанов в городе длится с мая до конца сентября. Своевременная консервация обеспечивает сохранность оборудования и бесперебойный запуск весной.