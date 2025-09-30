Во Владивостоке выявили нелегальных водителей такси

Оба задержанных — граждане одной из стран СНГ. После разбирательства в отношении одного из них суд вынес решение о штрафе в пять тысяч рублей с последующим принудительным выдворением из России. Второй нарушитель отделался штрафом в 2500 рублей без выдворения.