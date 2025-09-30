Во Владивостоке выявили нелегальных водителей такси

Во Владивостоке провели совместный рейд полиции и ГАИ, направленный на проверку водителей такси. Мероприятие прошло на улице Пограничной. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — «Дальний Восток».
В ходе рейда было остановлено около 30 автомобилей, осуществляющих пассажирские перевозки. У всех водителей проверяли документы. В результате были задержаны двое иностранных граждан 1992 и 1997 года рождения, которые незаконно работали таксистами.
Оба задержанных — граждане одной из стран СНГ. После разбирательства в отношении одного из них суд вынес решение о штрафе в пять тысяч рублей с последующим принудительным выдворением из России. Второй нарушитель отделался штрафом в 2500 рублей без выдворения.
Напомним, что постановлением губернатора Приморского края иностранным гражданам, работающим по патенту, запрещено заниматься пассажирскими перевозками, в том числе работать водителями такси.
Управление по вопросам миграции рекомендует пассажирам перед поездкой проверять машину по официальному реестру разрешений на такси, чтобы поездка не была прервана из-за задержания нелегального водителя.
Подобные рейды проводятся регулярно, и работа в этом направлении будет продолжена.