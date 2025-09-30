Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дождь со снегом ожидается во вторник в ряде регионов Казахстана

Астана. 30 сентября. КазТАГ — Дождь со снегом ожидается во вторник в ряде регионов Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

Сейчас в Ричмонде: +21° 4 м/с 94% 761 мм рт. ст. +20°
Источник: pixabay.com

«С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохраняются осадки, на востоке, юго-востоке страны сильные осадки (дождь, снег), на юге, юго-востоке — гроза, на юго-востоке — град, шквал, на северо-западе — гололед, низовая метель. Лишь на западе, севере страны погода без осадков. По республике ожидаются усиление ветра, ночью и утром туман», — говорится в сообщении.

На севере, востоке Карагандинской, на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской, на западе, севере, в центре Актюбинской областей, на западе, севере области Абай ожидаются заморозки −3.

«На западе, севере, в центре Западно-Казахстанской, на северо-востоке Атырауской, на юге Актюбинской областей ожидается высокая пожарная опасность. В Туркестанской, Кызылординской областях, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе, севере, в центре Жамбылской, на северо-западе, юге, юго-востоке Западно-Казахстанской, на западе, севере, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере, западе Алматинской областей, на юге Карагандинской областей и области Ұлытау ожидается чрезвычайная пожарная опасность», — сказано в сообщении.

В Астане переменная облачность, небольшие осадки (дождь, снег), туман. Ветер северо- восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью −1−3, днем +3+5.

В Алматы переменная облачность, ночью и утром дождь, гроза. Ветер северо-западный 3−8, временами порывы 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12+14, днем +21+23.

В Шымкенте переменная облачность, ночью дождь. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15, днем +23+25.

В Акмолинской области на западе, юге и востоке дождь со снегом. Днем +2+7, ночью −1−6.

В области Улытау без осадков. Днем +8+13, ночью +1+6.

В Карагандинской области на юге дождь, на востоке и севере дождь со снегом. Днем +3+8, ночью 0+5.

В Западно-Казахстанской области без осадков. Днем +10+15, ночью 0+5.

В Атырауской области днем на юге дождь. Днем +10+15, ночью +5+10.

В Мангистауской области на западе, севере и востоке дождь. Днем +14+19, ночью +7+12.

В Актюбинской области ночью на северо-востоке дождь со снегом, днем в центре и на востоке дождь. Днем +4+9, ночью 0+5.

В Костанайской области на севере, западе и юге дождь со снегом. Днем +2+7, ночью −1−6.

В Северо-Казахстанской области без осадков. Днем +3+8, ночью −1−6.

В Павлодарской области тоже без осадков. Днем +2+7, ночью −1−6.

В области Абай дождь, местами дождь со снегом. Днем +5+10, ночью +1+6.

В Восточно-Казахстанской области тоже дождь, местами дождь со снегом. Днем +7+12, ночью +1+6.

В Туркестанской области на севере и юге в горах дождь. Днем +22+27, ночью +10+15.

В Жамбылской области ночью на юге в горах гроза. Днем +17+22, ночью +8+13.

В Алматинской области дождь, в горах дождь со снегом. Днем +18+23, ночью +10+15.

В области Жетысу тоже ожидается дождь, в горах дождь со снегом. Днем +15+20, ночью +10+15.

«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности», — предупредили синоптики.