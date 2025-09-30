Дождь со снегом ожидается во вторник в ряде регионов Казахстана

«С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохраняются осадки, на востоке, юго-востоке страны сильные осадки (дождь, снег), на юге, юго-востоке — гроза, на юго-востоке — град, шквал, на северо-западе — гололед, низовая метель. Лишь на западе, севере страны погода без осадков. По республике ожидаются усиление ветра, ночью и утром туман», — говорится в сообщении.
На севере, востоке Карагандинской, на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской, на западе, севере, в центре Актюбинской областей, на западе, севере области Абай ожидаются заморозки −3.
«На западе, севере, в центре Западно-Казахстанской, на северо-востоке Атырауской, на юге Актюбинской областей ожидается высокая пожарная опасность. В Туркестанской, Кызылординской областях, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе, севере, в центре Жамбылской, на северо-западе, юге, юго-востоке Западно-Казахстанской, на западе, севере, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере, западе Алматинской областей, на юге Карагандинской областей и области Ұлытау ожидается чрезвычайная пожарная опасность», — сказано в сообщении.
В Астане переменная облачность, небольшие осадки (дождь, снег), туман. Ветер северо- восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью −1−3, днем +3+5.
В Алматы переменная облачность, ночью и утром дождь, гроза. Ветер северо-западный 3−8, временами порывы 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12+14, днем +21+23.
В Шымкенте переменная облачность, ночью дождь. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15, днем +23+25.
В Акмолинской области на западе, юге и востоке дождь со снегом. Днем +2+7, ночью −1−6.
В области Улытау без осадков. Днем +8+13, ночью +1+6.
В Карагандинской области на юге дождь, на востоке и севере дождь со снегом. Днем +3+8, ночью 0+5.
В Западно-Казахстанской области без осадков. Днем +10+15, ночью 0+5.
В Атырауской области днем на юге дождь. Днем +10+15, ночью +5+10.
В Мангистауской области на западе, севере и востоке дождь. Днем +14+19, ночью +7+12.
В Актюбинской области ночью на северо-востоке дождь со снегом, днем в центре и на востоке дождь. Днем +4+9, ночью 0+5.
В Костанайской области на севере, западе и юге дождь со снегом. Днем +2+7, ночью −1−6.
В Северо-Казахстанской области без осадков. Днем +3+8, ночью −1−6.
В Павлодарской области тоже без осадков. Днем +2+7, ночью −1−6.
В области Абай дождь, местами дождь со снегом. Днем +5+10, ночью +1+6.
В Восточно-Казахстанской области тоже дождь, местами дождь со снегом. Днем +7+12, ночью +1+6.
В Туркестанской области на севере и юге в горах дождь. Днем +22+27, ночью +10+15.
В Жамбылской области ночью на юге в горах гроза. Днем +17+22, ночью +8+13.
В Алматинской области дождь, в горах дождь со снегом. Днем +18+23, ночью +10+15.
В области Жетысу тоже ожидается дождь, в горах дождь со снегом. Днем +15+20, ночью +10+15.
«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности», — предупредили синоптики.