Дождь со снегом ожидается во вторник в ряде регионов Казахстана

«На западе, севере, в центре Западно-Казахстанской, на северо-востоке Атырауской, на юге Актюбинской областей ожидается высокая пожарная опасность. В Туркестанской, Кызылординской областях, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе, севере, в центре Жамбылской, на северо-западе, юге, юго-востоке Западно-Казахстанской, на западе, севере, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере, западе Алматинской областей, на юге Карагандинской областей и области Ұлытау ожидается чрезвычайная пожарная опасность», — сказано в сообщении.