В США проанализировали мессенджер Max: какой сделан вывод

В России разработали и внедрили в активное пользование мессенджер Max. Американский экс-менеджер телекоммуникационной компании Sprint Джозеф Шуцман провел подробный анализ платформы. Он рассказал о плюсах мессенджера в беседе с «Известиями».
По версии Джозефа Шуцмана, Max стал не просто локальным проектом, а защищенной цифровой экосистемой. Специалист подчеркнул, что мессенджер выдержал резкий рост аудитории, что говорит о его надежной «архитектуре».
«Max позиционирует себя не просто как еще одну альтернативу — он строится как краеугольный камень российской цифровой инфраструктуры», — выразился Джозеф Шуцман.
Эксперт также выделил среди сильных сторон платформы глубокую интеграцию с бизнес-приложениями и госуслугами. Это указывает на многофункциональность сервиса. Помимо прочего эксперт обратил внимание на развитие цифрового ID. Он стал ключевым элементом безопасности. У конкурентов, добавил бывший менеджер, такого верифицированного доступа к сервисам нет.
«Чтобы понять, куда может пойти Max, загляните на восток, в Китай. WeChat начинался как мессенджер, но быстро превратился в суперприложение», — заключил Джозеф Шуцман.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о намерении зарегистрироваться в Max. Представитель Кремля признался, что пока не успел установить платформу и создать профиль. Однако, сообщил он, позже это обязательно случится.
Госмессенджер также активно используется в образовательном процессе. По словам руководителя сервиса «Сферум» Рубена Акопова, с нового учебного года школьники поэтапно выходят на выполнение учебных заданий в Max. В мессенджере вскоре будут все ключевые функции для коммуникаций по обучению. В приложении усиливают безопасность в общении учителей, детей и родителей. Теперь пользователь вправе выбрать, с кем ему вести диалог. Это касается, в том числе, звонков, которые в иных мессенджерах могут представлять опасность. У школьников в Max автоматически активируются настройки безопасного режима. За предыдущие учебные годы, отметил Рубен Акопов, удалось свести к нулю деструктивные активности, которые мешали процессу онлайн-обучения.