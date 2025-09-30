В США проанализировали мессенджер Max: какой сделан вывод

Госмессенджер также активно используется в образовательном процессе. По словам руководителя сервиса «Сферум» Рубена Акопова, с нового учебного года школьники поэтапно выходят на выполнение учебных заданий в Max. В мессенджере вскоре будут все ключевые функции для коммуникаций по обучению. В приложении усиливают безопасность в общении учителей, детей и родителей. Теперь пользователь вправе выбрать, с кем ему вести диалог. Это касается, в том числе, звонков, которые в иных мессенджерах могут представлять опасность. У школьников в Max автоматически активируются настройки безопасного режима. За предыдущие учебные годы, отметил Рубен Акопов, удалось свести к нулю деструктивные активности, которые мешали процессу онлайн-обучения.